Gian Piero Gasperini e Papu Gomez, "mani addosso". Gira una voce clamorosa sullo spogliatoio dell'Atalanta

Antonio Cassano, nello scontro Gomez-Gasperini, si è schierato. "Dicono che si sono messi le mani addosso. Io ne ho combinata una più di Bertoldo e infatti mi hanno cacciato via da ogni società. Però quando dovevo dire qualcosa la dicevo non mi affidavo ai social o ad altri mezzi. Il tecnico in questo caso ha perfettamente ragione: se l'Atalanta è quella che è non è per Gomez ma per Gasperini. Se ha fatto tanto bene andando anche in Nazionale, lo deve solo ad una persona: Gasperini. A Catania era un buon giocatore, all'Atalanta ha imparato a fare la differenza e se il tecnico decide di cambiarti il ruolo per il bene del gruppo, lo devi accettare", il pensiero di Fantantonio.

"Gomez avrebbe dovuto chiedere scusa a Gasperini e rientrare nelle file. Adesso è tardi. In campo scendono i giocatori, ma è il tecnico ad aver creato questa squadra e ha il diritto di essere rispettato. Ciò che è accaduto a Gomez è un monito a tutti gli altri: rispettatemi, altrimenti via perché qui comando io", ha concluso Cassano.

