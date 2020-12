Serie A, Massimo Galli gela i tifosi: "Stadi aperti? Se ne riparla la prossima stagione"

16 dicembre 2020 a

“Temo che per tutto il campionato non è il caso di parlare di tifosi allo stadio”. Massimo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo sull’argomento che tanto sta a cuore a tutti i club di Serie A, che con gli impianti chiusi al pubblico perdono una fetta importante del loro fatturato. Ma purtroppo c’è una causa di forza maggiore che si chiama coronavirus e che non consente di fare il passo più lungo della gamba. “Senza una caduta della diffusione del virus - ha spiegato il direttore di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano - ho forti dubbi che ci si possa permettere di spostare migliaia di persone in uno stadio. Temo che avremo tutto il 2021 per gestire il problema”. Sulla stessa lunghezza d’onda Fabrizio Pregliasco, che invece si è espresso così ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Se ne parla a settembre mi sa. Abbiamo perso il controllo della diffusione della malattia. Vaccino? Ci vorranno alcuni mesi prima di vedere i primi effetti, a maggio potremmo iniziare a vedere un po’ di luce dalla finestra”.

