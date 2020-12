Inter-Napoli, Paolo Ziliani sul rosso a Insigne: "Gattuso, nessun santo in paradiso"

17 dicembre 2020 a

a

a

“Per una volta Gattuso ha sbagliato”. Parola di Paolo Ziliani, che è entrato a gamba tesa sulla classe arbitrale dopo l’espulsione controversa che Massa ha comminato a Lorenzo Insigne durante Inter-Napoli, finita 1-0 in favore della squadra nerazzurra. “Doveva dire che o gli arbitri fanno così con tutti - ha aggiunto - oppure lo fanno coi club antipatici ad Aia e Figc e mai con quelli coi santi in paradiso, con i giocatori che spesso vanno testa-testa con gli arbitri, e questa è parzialità”. La Gazzetta dello Sport nella sua moviola ha criticato l’arbitraggio generale di Massa, ma nello specifico ha difeso l’espulsione di Insigne, che invece è stata giustamente contestata da Gattuso: “Cosa ho detto a Massa? Che due minuti prima del rosso fa i complimenti a Insigne, e due minuti dopo lo butta fuori. Solo in Italia vedo che gli arbitri estraggono il rosso per queste cose. Nella stessa situazione in Inghilterra non si viene espulsi. Il capitano di una squadra non può essere buttato fuori per un ‘vaffa’ all’arbitro per un rigore dubbio. Questo vuol dire che l’arbitro è permaloso e se lo sei allora questo lavoro non puoi farlo”.

"Lo mandi a cag*** e ti espelle? Roba che solo in Italia": Inter-Napoli, la furia di Ringhio Gattuso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.