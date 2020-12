Milan, Zlatan Ibrahimovic di nuovo infortunato. Fonti certe: "Nessun ritorno sul mercato"

19 dicembre 2020 a

Dopo la coscia ora tocca al polpaccio, già infortunatosi in primavera. Ancora sfortuna per Zlatan Ibrahimovic. "Soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo", la diagnosi del nuovo stop. Un esame di controllo verrà effettuato "non prima di 10 giorni" fa sapere il Milan: 2020 quindi già finito. Si stima uno stop sulle tre settimane, potrebbe tornare disponibile per la sfida col Torino del 9 gennaio in campionato o sempre contro i granata per quella del 13 in Coppa Italia, saltando però la prima gara del 2021 contro la Juventus.

L'infortunio rende inevitabile qualche riflessione. Molti vorrebbero puntare su un vice Ibra al mercato di gennaio, ma i piani del Milan non cambiano. Il profilo dovrà essere giovane e di prospettiva. Pioli per ora andrà avanti con Rebic e Leao. L'obiettivo ora sembra sempre più lontano, ma un posto nella prossima Champions è la missione che Pioli vuole raggiungere.

