Luis Suarez ascoltato dai pm di Perugia. Esame-farsa e ammissione: inguaiata la Juventus?

19 dicembre 2020 a

a

a

Luis Suarez è stato sentito dai Pm di Perugia che indagano sul suo esame di italiano all'Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza. Ascoltato in videoconferenza come testimone insieme al suo manager. Suarez è stato ascoltato come persona informata sui fatti. Gli sono state rivolte "tutte le domande che erano necessarie", fanno sapere dalla procura, sottolineando come l'interrogatorio sia durato oltre tre ore. Il calciatore ha ammesso di essere stato a conoscenza in anticipo delle domande dell'esame lo scorso 17 settembre a Perugia.

Suarez, cade la prima testa dopo l'esame farsa: a Perugia dimissioni pesantissime

L'interrogatorio è stato in spagnolo, alla presenza anche di un traduttore, oltre che del manager in veste di avvocato come richiesto alla procura dalle autorità spagnole. Ascoltato anche il manager come persona informata dei fatti L'interrogatorio, di cui non si è saputo nulla fino ad oggi, è avvenuto venerdì. La posizione della Juventus è comunque ancora al vaglio degli inquirenti. Ma adesso dopo queste ultime indiscrezioni la società bianconera rischia veramente tanto. Al di là dell'inchiesta di Perugia che vede il dg Paratici in primo piano rischiare penalmente, anche la giustizia sportiva entrerà in gioco dopo le indagini di Perugia. E lì per essere condannati basta solo l'intenzione per essere condannati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.