Serie A, solo 1-1 della Fiorentina in casa col Verona. Cesare Prandelli ancora in cerca della prima vittoria

Termina con un pareggio per 1-1 il primo anticipo della tredicesima giornata tra Fiorentina e Verona. Succede tutto nel primo tempo, con i rigori di Miguel Veloso e Vlahovic a muovere il punteggio. Gara nervosa per tutta la sua durata, con il gioco che ne ha risentito: con questo pareggio i viola di Prandelli (ancora a caccia della sua prima vittoria dal ritorno a Firenze) salgono a quota 11 punti, mentre per la truppa di Juric sono 20 i punti in graduatoria.

Fiorentina e Verona si sono così divise la posta: sorride il tecnico dell'Hellas Juric che mantiene le alte posizioni di classifica, per i viola di Prandelli l'appuntamento con il ritorno alla vittoria è ancora rimandato. Per Prandelli da quando è arrivato sulla panchina della Viola ha conquistato tre pareggi e tre sconfitte. Ma la Fiorentina non vince una partita addirittura dal 25 ottobre, quando battè al Franchi l'Udinese 3-2. E martedì tornerà di nuovo in campo per andare a giocare a Torino contro la Juventus. Per il Verona, mercoledì sera, invece sfida al Bentegodi contro l'Inter.

