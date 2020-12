Rafael Leao, il gol-record? "Irregolare, ma...": ciò che quasi nessuno aveva notato, un grosso caso in Serie A

21 dicembre 2020 a

Rafa Leao entra nella storia della Serie A segnando il gol più veloce di sempre: "Noi siamo il Milan quindi anche questa partita era importante perché abbiamo perso dei punti la scorsa settimana. Dobbiamo entrare più forte possibile per fare gol prima possibile. Il gol? L'avevamo preparato, cerchiamo sempre di giocare in avanti. Abbiamo fatto gol e sono felice per la squadra che ha fatto un ottimo lavoro", ha detto l'attaccante nel post partita.

Una gioia storica e un gran bel premio per Leao e il Milan alle prese con l'infortunio di Ibrahimovic e con un paio di punti persi in campionato. Ma la soddisfazione è macchiata dal fatto che la rete era irregolare, ma non da annullare. Un paradosso segnalato dall'ex arbitro Luca Marelli su Twitter: "Sfatiamo sul nascere una possibile polemica. Sul primo gol del Milan Leao ha un piede nell'altra metà campo. Teoricamente è irregolare ma non da VAR: non sono consentite review sulle riprese di gioco".

