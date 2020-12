Jeremie Boga dopo il Papu Gomez? L'Atalanta punta in altissimo, le clamorose voci di mercato

26 dicembre 2020 a

L'Atalanta avrebbe deciso di puntare su Jeremie Boga per sostituire il partente Papu Gomez. L'attaccante del Sassuolo, già nel mirino del Napoli, piace molto al tecnico della Dea Gasperini, anche se gli emiliani non hanno intenzione di cederlo nel mercato di gennaio. Anche perché la dirigenza del Sassulo chiede non meno di 40 milioni per cedere il giocatore.

Jeremy Boga gol-partita al 90° Il Sassuolo piega la Spal 2-1 Semplici va via. Ecco Di Biagio

La stessa società emiliana ha un obiettivo: quello di prolungare almeno fino al 2024 il contratto di Boga, per avere più potere in fase di trattativa se, eventualmente, dovesse cederlo. Il contratto scade a giugno 2022ùù. Il giocatore avrebbe voluto lasciare Sassuolo già la scorsa estate ma il Sassuolo ha respinto le offerte di Napoli e Atalanta, oltre alle offerte pervenute dall'estero. Il Sassuolo così si prepara e ha contattato il fratello-agente del calciatore per parlare dle nuovo contratto. L'Atalanta e il Napoli aspettano in fiduciosa attesa.

