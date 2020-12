Il vice-Lukaku per Antonio Conte? Spunta un nome a sorpresa: Inter sulle tracce di Kevin Lasagna

27 dicembre 2020 a

Un anno fa l'Inter ha cercato un vice Lukaku, lo aveva individuato in Giroud del Chelsea ma l'affare sfumò. Oggi Antonio Conte chiede nuovamente un quarto attaccante in grado di far rifiatare il belga e adattarsi al suo calcio tattico e fisicamente esigente. In questi mesi Conte non è stato convinto da Andrea Pinamonti, ritenuto troppo acerbo nonostante l'esperienza già alle spalle in A con le maglie di Frosinone e Genoa (59 partite, 10 gol). Ecco dunque l'idea low-cost che permetterebbe all'Inter di risolvere due situazioni con un'unica mossa: Pinamonti, 21 anni, prodotto del vivaio, si trasferirebbe all'Udinese per giocare con continuità, in nerazzurro invece arriverebbe Kevin Lasagna, 28anni, attaccante esperto fra l'altro nel giro della Nazionale.

"Non è funzionale all'Inter, vada a giocare altrove". Marotta scarica Eriksen: flop epocale

Lasagna potrebbe fare la prima o la seconda punta, è nota la sua fede interista e con la maglia bianconera ha già mostrato di avere una certa confidenza col gol: nella sua esperienza ad Udine, infatti, è andato in doppia cifra in due occasioni, il tutto per un totale di 28 gol in 101 presenze. Quest' anno ha peccato di efficacia, con una sola rete in dieci partite, ma all'Inter, prima big in carriera, potrebbe risollevarsi soprattutto nel morale. L'operazione potrebbe essere uno scambio di prestiti e non va escluso che le dirigenze possano parlare anche di Rodrigo De Paul, 26 anni, centrocampista offensivo eclettico che da tempo piace a Conte e che andrebbe a coprire la casella lasciata vuota da Eriksen (in partenza, vicino al Psg del mentore Pochettino) e garantire quella fisicità che non riesce a Sensi, gioiello di cristallo.

