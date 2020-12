Mauro Icardi alla Juventus, tutto pronto: l'argentino a giugno in bianconero?

27 dicembre 2020 a

Mauro Icardi a Parigi non si trova bene con la maglia del Psg. Qualche guaio fisico e l'esplosione di Kean hanno di fatto relegato in secondo piano l'argentino. E in passato i contatti tra Wanda Nara e il dg della Juventus Paratici sono stati costanti e l'attaccante ex Inter è un giocatore che piace molto al dirigente bianconero. Si parla di un possibile affare in estate "considerando che il Psg ha investito in giugno una cinquantina di milioni solo per il cartellino e che la Juventus deve dare un occhio al bilancio", scrive il Giorno.

Un arrivo che porterebbe, inevitabilmente, all'addio di Dybala alla Juventus che non ha mai legato con il tecnico Pirlo e che quest'anno deve ancora trovare un suo spazio nella formazione titolare. Sul mercato italiano comunque incombe la questione Gomez. Se ci sarà una riappacificazione con l'Atalanta, il giocatore tornerà nei ranghi, altrimenti le grandi della Serie A vorranno capire le condizioni poste dalla Dea per un campione a meno di due mesi dal compimento dei 33 anni, integro e con una lunga esperienza nel nostro campionato.

