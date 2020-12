Milan, rientra Kjaer ma pessime notizie su Ibrahimovic: le sentenze dall'infermeria rossonera

29 dicembre 2020 a

Fari ancora puntati sull'infermiera del Milan, da cui arrivano notizie contrastanti in attesa della ripresa degli allenamenti, prevista per oggi a Milanello, dove si inizierà a lavorare per la trasferta del 3 gennaio a Benevento, allenato dall'ex Pippo Inzaghi. Già contro i campani potrebbe rientrare Simon Kjaer, faro della difesa rossonera, fermo da inizio dicembre. Invece, le cattive notizie arrivano da Zlatan Ibrahimovic: scontato il suo forfait col Benevento (è fermo da Napoli-Milan del 22 dicembre), ora si teme che possa saltare anche la super-sfida del prossimo 6 gennaio contro la Juventus. Il Milan, ovviamente, non vuole rischiare il suo fuoriclasse. Col Benevento fuori anche Bennacer mentre Gabbia rientrerà a febbraio.

