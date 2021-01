Mario Balotelli, una voce piccantissima: "Chi sta frequentando". La bellissima stellina della tv

11 gennaio 2021 a

Mario Balotelli e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato avrebbero salutato l’arrivo del 2021 assieme. Di recente sia Balotelli sia l’ex volto di UeD sono stati chiacchierati a più riprese. Mario Balotelli sembrava avesse intrecciato una relazione con Alessia Messina, pure lei passata dal programma pomeridiano di Canale 5 di Maria De Filippi. Il flirt, non confermato (ma neppure smentito) dal calciatore in forza al Monza, sarebbe però già terminato.

Per Nicole invece si era parlato nelle scorse settimane di un presunto rapporto con Giacomo Ferrara, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Spadino nella serie tv Suburra, prodotto targato Netflix. Ma sembra che ora abbia iniziato ad avere una storia con SuperMario che evidentemente in fatto di donne ancora non ha messo la testa a posto.

