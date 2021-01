Nicolò Zaniolo, altra batosta. "Ti posso baciare tutto il tempo?", la raggelante confessione di Madalina Ghenea

12 gennaio 2021 a

Si complica la storia (presunta) tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea. Il 21enne centrocampista della Roma nei giorni scorsi è finito al centro della bufera per aver lasciato la sua ex Sara Scaperrotta, incinta. Si vociferava di una forte simpatia per la modella romena, suffragata da qualche scambio molto "affettuoso" su Instagram. Nei giorni della tempesta di gossip, infatti, quando un fan ha chiesto alla Ghenea "Ti posso baciare tutto il tempo? 25h su 24" dal profilo di Madalina era partito un sibillino: "Tu che dici?" rivolto appunto a Zaniolo. Ora però, dopo giorni di smentite e veleni, ecco un altro colpo di scena. "Era una risposta scritta dal mio manager che gestisce la mia pagina Instagram. Ho lasciato a lui il social perché non avevo tempo". Insomma, solo amarezze per Zaniolo.

