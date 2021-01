Fiorentina-Inter, ci pensa Lukaku al 120esimo: i nerazzurri ai quarti di Coppa Italia contro il Milan

13 gennaio 2021 a

a

a

L'Inter piega una coriacea Fiorentina all'ultimo respiro e si regala un altro derby con il Milan. La squadra di Conte fa strada in Coppa Italia staccando il pass per i quarti, ma servono 120' di battaglia al 'Franchi' per superare la squadra di Prandelli. Quando ormai sembra materializzarsi lo spettro dei calci di rigore, un colpo di testa al 119' del solito Lukaku, entrato a metà del secondo tempo, decide la vittoria dei nerazzurri. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1: vantaggio su rigore di Vidal, alla prima marcatura dell'avventura milanese, nella ripresa il pareggio viola firmato da Kouamé.

Inter in ansia per Romelu Lukaku, nuovi esami: salta anche Roma e Juventus?

Conte può sorridere per la qualificazione, meno per come ci è arrivata l'Inter: troppe le chance sciupate sottoporta. E quella mezz'ora di fatiche extra rischia di essere un bel fardello in vista del big match di domenica con la Juventus. Sotto gli occhi di patron Commisso, arriva la beffa per una Fiorentina capace di tenere testa, dalla ripresa in poi, ai più quotati avversari, dopo un primo tempo sottotono. L'Inter affronterà ora nei quarti il Milan il 27 gennaio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.