Charles Leclerc positivo al Covid dopo la vacanza a Dubai: "Sintomi lievi, con chi sono entrato a contatto"

Charles Leclerc è risultato positivo al coronavirus. L’annuncio è arrivato direttamente dal pilota della Ferrari, che sui social ha spiegato come pensa di aver contratto l’infezione e soprattutto ha rassicurato tutti circa le sue attuali condizioni di salute. “Ciao ragazzi, spero che stiate tutti bene e siate al sicuro”, ha esordito Leclerc che poi è subito entrato nel vivo della questione: “Sono regolarmente sotto osservazione secondo il protocollo del mio team. Sfortunatamente ho saputo di essere entrato in contatto con un caso positivo e subito mi sono messo in isolamento, facendolo sapere a chiunque abbia avuto contatti con me. Il tampone che ho fatto è risultato positivo. Mi sento bene e ho sintomi lievi. Rimarrò in isolamento a casa mia a Monaco, secondo quelle che sono le regole indicate dalle autorità sanitarie locali. State al sicuro e prendetevi cura di voi”. Probabile che Leclerc abbia contratto il virus durante la vacanza trascorsa a Dubai.

