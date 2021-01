Mario Mandzukic, disoccupato di lusso dopo l'esperienza in Qatar il croato può tornare a giocare la Champions col Milan

14 gennaio 2021 a

a

a

Mario Mandzukic, l'ex attaccante della Juve, è attualmente svincolato. Quattro stagioni con la Juventus di Allegri, dimenticato da Maurizio Sarri, poi una esperienza in Qatar, decisamente sottotono: in 3 mesi solo 7 presenze, tra campionato e Champions, e 1 gol, all’esordio nella competizione continentale. A marzo, per la pandemia, il campionato è stato sospeso.

Dopo il crac di Ibra, il Milan pensa al futuro: attaccante a gennaio, fuori i nomi (clamorosi)

Da luglio Mandzukic non gioca e si gode lo status di secondo atleta croato più pagato al mondo (primo il cestista Bogdan Bogdanovic), ma nelle ultime ore è rimbalzata la voce di un interessamento del Milan, che lo riporterebbe in Italia. L’ultima gara giocata per intero nel nostro campionato con la Juventus è stata proprio contro il Milan, nel 2-1 di aprile 2019 allo Stadium. Il suo acquisto favorirebbe i rossoneri nella corsa ad un posto in Champions League.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.