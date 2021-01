Anna Falchi, “lo avevo promesso”: nudo integrale per la Lazio, un terremoto sexy dopo il derby

16 gennaio 2021 a

Anna Falchi lo aveva promesso che si sarebbe mostrata senza veli, indossando praticamente la sola mascherina (biancoceleste, ovviamente), in caso di vittoria della Lazio nel derby. La promessa è stata mantenuta, visto che la squadra di Simone Inzaghi ha strapazzato la Roma per 3-0, regalandosi una vittoria che può svoltare la stagione. “Finita la partita più importante e sentita della capitale”, ha esclamato la Falchi a corredo del post su Instagram in cui mette in mostra il suo fisico ancora notevole che ha fatto perdere la testa a tutti i tifosi della Lazio (e non solo”. “Viva la Lazio e tutta la squadra, il grande Immobile che non ci delude mai. Tre a zitti… fioretto mantenuto!”.

