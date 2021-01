Milan, altri due rinforzi per lo scudetto: Tomori per la difesa e Mandzukic con Ibra? Si può ma...

16 gennaio 2021 a

Il Milan non si accontenta del solo Meitè a centrocampo e continua a cercare opportunità di mercato per rinforzarsi ulteriormente. D’altronde questo è quasi un obbligo per il club rossonero, che sente davvero di poter lottare per lo scudetto fino alla fine, essendo prima in classifica quando siamo quasi al termine del girone d’andata. Il nome caldo per l’attacco è quello di Mario Manduzkic, che però è lontano dai campi da marzo 2020 dopo l’esperienza negli Emirati Arabi: il croato è fortemente intenzionato a rimettersi in gioco, l’idea di dividere il campo con Ibrahimovic lo stuzzica molto. Infatti avrebbe chiesto al Milan sei mesi di contratto per dimostrare di non essere finito, ma i rossoneri vogliono valutare per bene l’affare soprattutto in relazione all’impatto che potrebbe avere sullo spogliatoio. Per quanto riguarda la difesa, fari puntati su Fikayo Tomori, 23enne del Chelsea: i contatti proseguono, si lavora al prestito con diritto riscatto ma per ora il Milan è distante dalla richiesta di 30 milioni dei londinesi.

