Milan, un calvario: Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al coronavirus, la conferma della società

La sfortuna continua ad abbattersi sul Milan capolista in Serie A. Ora, arrivano le conferme ufficiali: Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al coronavirus. Il Milan lo comunica con una nota: AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti". Due pesantissime defezioni, per mister Stefano Pioli, impegnato lunedì sera a Cagliari. Hakan e Theo, infatti, sono due elementi chiave della squadra. Una squadra che tra infortuni e contagi continua la sua sfida impossibile. Senza mai mollare.

