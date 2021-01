Milan, la firma di Mario Mandzukic: avrà la numero 9, in campo già martedì contro l'Inter?

19 gennaio 2021 a

Ora c'è la firma e anche l'ufficialità: Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan. Nella mattinata di oggi, martedì 19 gennaio, il croato si è recato nella sede rossonera per la firma del contratto: sei mesi a 1,8 milioni di euro netti, con opzione per il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Per Mandzu, la maglia numero 9, che ben poca fortuna ha portato negli ultimi anni agli attaccanti rossoneri. Il croato, 35 anni, è fermo dalla scorsa estate, quando aveva risolto il contratto con l'Al-Duhail, dove andò dopo l'addio alla Juventus di dicembre 2019. Stando alle indiscrezioni, potrebbe essere già convocato per il derby di Coppa Italia contro l'Inter di martedì prossimo, 26 gennaio.

