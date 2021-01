Ti Sento, Roberto Mancini si confessa con Pierluigi Diaco: "Credo nelle apparizioni della Madonna"

20 gennaio 2021 a

"Io credo nelle apparizioni della Madonna": la confessione arriva da Roberto Mancini, ct della nazionale di calcio, che - ospite del nuovo programma di Pierluigi Diaco, Ti Sento, in onda su Rai2 - si è raccontato a 360 gradi. Particolarmente intenso il racconto sul suo rapporto con la fede ed in particolare con Medjugorje e Vicka, una delle veggenti. Mancini ha raccontato anche di un'apparizione in sogno: "E' apparsa esattamente com'era. Mi aveva parlato di Medjugorje tanti anni fa il nostro parroco di Genova, della Samp… lui andava negli anni quando era impossibile quasi andare, quindi stiamo parlando degli anni ’80. Io non l’avevo mai vista, cioè non l’avevo mai conosciuta… eppure prima di andare a Medjugorje mi è apparsa in sogno, non ho proprio la minima idea… Non lo so, è stata una cosa veramente stranissima. Io capisco che ci possano essere persone che non credono in questo, io credo che il pensiero vada rispettato…", ha detto.

