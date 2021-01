Sofia Goggia trionfa nella libera a Crans Montana. Terza vittoria stagionale per la campionessa olimpica

22 gennaio 2021 a

a

a

Sofia Goggia ha vinto nella discesa libera di coppa del mondo femminile di Crans Montana, cominciata con oltre due ore di ritardo a causa di un fortissimo vento. Grazie a questo successo, il terzo in discesa, la campionessa olimpica domina la classifica della coppa di disciplina. "Ho avuto emozioni strane, ho preso tanto vento, avevo le porte contro fino all'ultimo. Quando ho visto che ero davanti ero contenta. Non l'avrei mai detto che avrei vinto oggi. Dopo l'interruzione il vento è calato ma la neve è diventata più collosa". Queste le sue parole dopo la vittoria. "In Val d'Isere mi ha dato la classica mucca che viene consegnata alla vincitrice, qui a chi arriva primo con il campanaccio. Ci tenevo", ha rivelato scherzando. "Su una discesa così corta coraggio poco, c'erano pochi punti per fare la differenza. Non è mai semplice gareggiare con condizioni così diverse", ha concluso.

La Goggia domina la libera di St. Anton: quasi un secondo alla Tippler (2°). Bis dopo il successo in Val d'Isère

Sul podio in una gara condizionata dal vento con partenza ribassata e interrotta per maltempo, ma anche per la rovinosa caduta di Stephanie Venier (illesa dopo essere finita ad alta velocità nelle reti), finiscono anche la ceca Ester Ledecka (+0''20) e la statunitense Breezy Johnson (+0''57). Bene anche le altre azzurre in gara: nono posto per Federica Brignone (+1''09), seguita da Nadia Delago (+1'15), con Elena Curtoni 12^ (+1''17) e Laura Pirovano 15^ (+1''22). Nelle retrovie Marta Bassino, mentre è uscita di scena dopo poche porte Francesca Marsaglia. Domani si replica con un'altra discesa libera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.