Serie A, solo uno 0-0 dell'Inter in casa dell'Udinese. Conte (espulso nel finale ) manca l'aggancio al Milan

23 gennaio 2021 a

Una occasione persa. L'Inter fallisce l'aggancio al Milan caduto a San Siro contro l'Atalanta e dopo il vibrante successo sulla Juventus non replica la convincente prova di forza andando a sbattere 0-0 contro l'Udinese limitandosi a conquistare un punto che lo avvicina al Diavolo ma lascia dietro una scia piena di rammarico e rimpianti. Conte voleva e chiedeva un cambio di passo in trasferta ma la Lu-La park (Lukaku-Lautaro Martinez) sembra aver spento le luci non centrando la porta per la quarta partita consecutiva.

E' dall'8 marzo che l'Inter non andava a segno in trasferta, un segnale preoccupante manifestato anche dall'atteggiamento assunto dalla squadra nel finale tutto giocato sui nervi e concluso con le espulsioni per proteste di Conte e Oriali. La causa di questo 0-0 senza gloria e del mancato aggancio è dovuta alle scelte dei nerazzurri di affidarsi solo ad azioni di rimessa senza cercare con grinta e furore la via della rete con insistenza. Solo nei 20 minuti finali Conte ha cercato di dare una scissa ma quella di oggi era una Inter che andava a corrente alternata e mai davvero lucida nelle conclusioni. Il merito va anche all'Udinese che dopo aver fermato l'Atalanta conferma i suoi miglioramenti ottenendo un punto prezioso in chiave salvezza contro un'altra big del campionato. L'inter torna in campo già martedì sera a San Siro (20.45) per il derby contro il Milan per i quarti di finale di Coppa Italia.

