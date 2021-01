Antonio Conte, rissa con Maresca? Solo due turni di stop e "stangatina": multa, ecco quanto paga

26 gennaio 2021 a

a

a

Ad Antonio Conte, alla fine, è andata bene. La sfuriata verbale, che ha rischiato di degenerare secondo alcune testimonianza anche in qualcosa di più grave, con l'arbitro Maresca durante e soprattutto al termine di Udinese-Inter, con la conseguente espulsione dell'allenatore, sembrava potesse far arrivargli una lunga squalifica. E invece Antonio Conte resterà fermo solo due turni.

Sceneggiata contro l'arbitro Maresca? Indiscrezioni: graziato Antonio Conte, ecco lo squalifica

Il giudice sportivo infatti ha reso noto le decisioni e la lista degli squalificati di Serie A dopo le partite valide per il 19° turno. Antonio Conte salterà così due gare (con ammenda di 20 mila euro) "per aver continuato a protestare in maniera veemente - si legge nel comunicato ufficiale della Lega -, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di gioco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un'espressione gravemente offensiva..."., svela il comunicato.

Video su questo argomento L'Inter e la giusta tattica del contropiede... di Italo Cucci

A evitare che con l'arbitro si passasse alle vie di fatto, sabato scorso, sarebbero stati i giocatori dell'Udinese. E anche l'intervento dell'ed nerazzurro Beppe Marotta che avrebbe placato ulteriormente gli animi. Secondo gli esperti del diritto sportivo, proprio la spiegazione tra le parti in causa ha evitato a Conte una squalifica più pesante. Ma anche per l'arbitro non sono solo rose e fiori. Dopo questo episodio, Maresca sembra destinato a non arbitrare più l'Inter per un po'. "Maresca, sempre tu!", gli aveva infatti gridato il tecnico per i pochi minuti di recupero concessi dopo il 90' al Friuli. "Dovete accettare quando non vincete", era stata la risposta dell'arbitro nel post-partita. Risposta che ha esarcebato gli animi di un Conte già nervoso per la prestazione non certo eccelsa della sua squadra. Intanto l'Inter torna in campo stasera a San Siro (20.45) per il derby contro il Milan: in palio il passaggio alle semifinali di Coppa Italia.

Video su questo argomento Il pallone racconta - Inter-Milan apre i quarti di Coppa Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.