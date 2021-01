Striscia la Notizia, "avete sentito altro?". Rissa Ibrahimovic-Lukaku, spunta un clamoroso video: quel grave sospetto

27 gennaio 2021 a

Anche Striscia la Notizia si occupa di uno dei casi più dibattuti del giorno, ovvero la rissa a suon di insulti brutali tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia di ieri sera, martedì 26 gennaio. Alla fine del primo tempo, i bomber di Milan e Inter se ne sono dette di ogni. Altissima tensione, riesplosa dopo i tempi della militanza in comune al Manchester City dove le cose erano andate tutt'altro che bene (proprio dalla Utd nascono gli attriti tra i due).

Il tg satirico di Canale 5 rilancia su Twitter il video che mostra alcuni dei momenti salienti della rissa, durata per lunghi minuti e sedata soltanto all'ingresso degli spogliatoi. Striscia accompagna il video da questo cinguettio: "Questo è l'audio della lite tra Ibrahimovic e Lukaku durante il derby di coppa Italia... Pare che Ibra abbia detto: Go do your voodoo shit, you little donkey ovvero "Vai a fare i tuoi riti voodoo di m... da un’altra parte, piccolo asino!". Dunque, aggiungono: "Voi avete sentito altro?".

Una domanda, quella posta da Striscia la Notizia, forse retorica: già, quasi tutti hanno sentito altro. Nel dettaglio tutti hanno sentito la risposta di Lukaku, che si è "limitato" ai "classici" insulti ai familiari di Zlatan, moglie compresa. Per onor di cronaca, Zlatan è stato poi espulso nel secondo tempo della partita. A strappare la qualificazione alle semifinali è stata l'Inter, con uno splendido gol su punizione di Eriksen - già, proprio lui - al 98esimo minuto di gioco (il maxi-recupero, oltre alle scintille in campo, era dovuto all'infortunio e alla conseguente sostituzione dell'arbitro).

