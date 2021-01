Sebastian Vettel, colpito dalla sindrome Fabris: torna in pista con un look completamente diverso e il web si scatena

28 gennaio 2021 a

Come in Compagni di scuola di Carlo Verdone anche Sebastian Vettel deve essere stato colpito dalla sindrome Fabris: l'amico del Liceo che negli anni si è imbruttito e nessuno lo riconosce più. Sarà che gli anni in Ferrari devono averlo stressato parecchio, visto che al suo primo giorno in Aston Martin, il tedesco è apparso con un "look" completamente inedito.

Quasi calvo, col ciuffo di capelli completamente sparito. In Aston Martin avrà come compagno Lance Stroll, ma quello che ha stupito tutti tra il team inglese e l' immagine inedita che non si era appunto mai vista. La scuderia britannica ha pubblicato prima un video con la nuova divisa, con Vettel tutto in verde, e poi un altro video mentre il tedesco prova l'abitacolo con la vistosa stempiatura.

L'immagine ha scatenato sui social la curiosità e l'ilarità di molti. Immancabili i meme con la foto di Vettel e la scritta: "First reaction: shock!". C'è chi ha ironizzato sugli anni in Ferrari: "Guidare per la Scuderia Ferrari non è per nulla stressante. Lo afferma Sebastian, 33 anni". C'è anche la versione complottista la quale ipotizza che sia un "sosia", altri invece dicono che è il principe William. E visto il suo approdo in Aston Martin, sul film di 007: "zero zero Vettel, James Bald" (e "bald" in inglese vuol dire "calvo"). Ma in Italia è più semplicemente il povero Fabris.

