Dzeko-Sanchez, salta lo scambio: l'Inter si consola con il rinnovo di Lautaro

30 gennaio 2021 a

Nulla da fare: l'affare era complicato fin dall'inizio, ma i dirigenti di Inter e Roma hanno tentato lo stesso la sorte, ma il risultato è che si torna a tutto come era prima: nulla è cambiato. Dzeko resta in giallorosso e Sanchez in nerazzurro. Fonseca, il tecnico della Roma, adesso ritrovare il rapporto con il bosniaco, mentre Conte continuerà ad avere in rosa e dovrà gestire un attaccante che non vuole può giocare alcuni spezzoni di partita. Ma il tecnico dell'Inter può comunque dirsi felice perché Lautaro Martinez ha rinnovato di contratto fino al 2024.

Lo scambio tra Roma e Inter è saltato per ragioni economiche. Troppi i quasi quattro milioni di differenza di ingaggio lordo tra i due giocatori. L'Inter, alle prese con problemi finanziari e una possibile vendita di quote societarie, non può permettersi di aumentare il monte ingaggi della rosa. per questa stagione. E' stato lo stesso Conte, nella conferenza stampa pre Benevento, a chiarire che non aveva bisogno di nessun nuovo acquisto e che la squadra andava bene così fino alla fine della stagione a far capire che Dzeko non sarebbe arrivato a Milano.

Nel frattempo però Lautaro Martinez ha rinnovato. L'Inter ha ottenuto il sì del giocatore per un contratto fino al 2024 a 4,5 milioni a stagione (all'inizio della trattativa ne voleva 7,5, scrive Sportmediaset). Non c'è ancora la firma ma c'è l'accordo che prevede anche lo stralcio della clausola di rescissione fissata a 111 milioni. In casa Roma, invece, è tutto da recuperare il rapporto, rotto da tempo, tra Dezeko e mister Fonseca. Almeno fino a quando il portoghese sarà l'allenatore della Roma. Visto che pe r il prossimo il dg giallorosso Tiago Pinto, portoghese anche lui, stà lavorando per portare Massimiliano Allegri sulla panchina giallorossa, proprio al posto di Fonseca.

