Ibrahimovic-Lukaku, la procura federale apre un'inchiesta sulla rissa: ecco cosa rischiano i bomber

La Figc, con la Procura Federale, ha aperto una inchiesta sul duro scontro avvenuto tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku durante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Sulla vicenda e sarà ascoltato l'arbitro dell'incontro, Paolo Valeri, per approfondire.Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto questa mattina un procedimento relativo allo scontro verbale andato in scena tra i calciatori lo scorso 26 gennaio.

Nell’ambito dell’indagine, il Procuratore Federale ha deciso di convocare l’arbitro Paolo Valeri, che nelle prossime ore sarà audito per chiarire il perimetro delle sanzioni già irrogate nel corso della gara nei confronti dei due calciatori. La Procura acquisirà le prove audio e televisive, per analizzare che cosa nel dettaglio si sono detti l'attaccante svedese del Milan e quello belga dell'Inter.

Il giudice sportivo si era limitato a squalificare i due per una giornata in Coppa Italia, prendendo semplicemente atto della situazione disciplinare: Lukaku, ammonito, era diffidato, mentre Ibrahimovic, nel secondo tempo, aveva rimediato un altro giallo con conseguente espulsione. Ora la Procura potrebbe verificare le frasi pronunciate da Ibra e Lukaku e valutare se archiviare il caso o eventualmente deferire uno o entrambi al Tribunale federale. In questa seconda ipotesi non è esclusa una squalifica a tempo da tutte le competizioni se si dovessero accertare responsabilità particolarmente gravi. Ibra, dopo le critiche, aveva replicato via social alle accuse di razzismo. Un concetto ribadito dall'attaccante del Milan anche attraverso il suo account instagram con un video accompagnato dalla frase: "We are ONE". Lukaku, infatti, era andato su tutte le furie per una frase di Zlatan dopo un fallo subito proprio dall'interista: "fare un po' di quella tua me**a voodoo", questa sarebbe stata la frase che ha fatto imbestialire il centravanti dell'Inter

