Coppa Italia, Napoli-Atalanta finisce 0-0 nella semifinale di andata. Tutto rinviato al match di ritorno

03 febbraio 2021 a

a

a

Poche emozioni e nessun gol. Che quello tra Atalanta e Napoli si preannunciasse come un confronto equilibrato appariva scontato, ma che il primo atto della semifinale di Coppa Italia si potesse chiudere senza reti era difficile da immaginare. Invece al 'Maradona' viene fuori uno 0-0 che tiene aperto ogni discorso in ottica finale: ai punti avrebbe meritato la squadra di Gasperini, e infatti il pari piace sicuramente di più ai campani, a cui basterà non perdere tra una settimana al Gewiss Stadium per qualificarsi.

La Lazio si "vendica" dell'Atalanta: c'è lo scatto Champions. Crotone travolto dal Genoa: ko in un 0 a 3

In un momento delicato nel rapporto con la società, Gattuso ha badato più ad annullare la Dea che non a graffiarla. Un'eccessiva dose di rispetto di cui forse gli orobici si sono accorti troppo tardi. Anche se alla fine il migliore in campo è stato il portiere del Napoli, Ospina, bravo a respingere i tentativi dei connazionali Muriel e Zapata, apparsi un po' appannati. Nell'Atalanta a sorpresa Ilicic si accomoda in panchina: coppia d'attacco tutta colombiana formata da Zapata e Muriel, con Pessina nelle vesti di suggeritore.

Serie A, il Napoli riparte: Elmas e Politano stendono il Parma in un 2 a 0

Ma è Gattuso a stravolgere la formazione tipo, varando un'inedita difesa a tre, con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce a comporre un 3-4-3 con il tridente offensivo leggero composto da Politano, Insigne e Lozano. Nonostante la qualità abbondi da ambo le parti però la gara non si accende mai. E il discorso qualificazione viene rimandato tra una settimana a Bergamo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.