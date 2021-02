Serie A, l'Atalanta si butta via e si fa rimontare tre gol in casa dal Torino. Lo Spezia vince in casa del Sassuolo

06 febbraio 2021 a

Indomabile Toro. Contro l'Atalanta bulimica quanto sprecona recupera tre gol subiti dopo appena 20 minuti, e con il coraggio, la forza dei nervi e la tenacia del suo condottiero Belotti conquista un punto prezioso che non serve solo a smuovere ancora la zona bassa della classifica ma anche a restituire morale ed autostima ad un gruppo che sta ritrovando sensazioni dimenticate.

Per i bergamaschi una battuta di arresto pericolosa anche in chiave Champions che sono più di un campanello di allarme: la squadra di Gasperini si è fatta troppo bella nella prima mezz'ora, ha brillato di luce propria con azioni perfette che hanno annichilito i granata realizzando tre reti in sette minuti (Ilicic, Gosens e Muriel dal 14' al 21') ma poi si è spenta, lasciando l'intraprendenza al Torino che con il suo capitano coraggioso, una volta subito il triplice colpo da ko, ha lentamente ripreso il match con un rigore proprio del 'Gallo' sbagliato ma poi ribattuto in rete dallo stesso Belotti e una rete d Bremer sul finale del primo tempo suggellando poi la rincorsa nel finale con Bonazzoli a cinque dalla fine. Una prova di forza che sancisce anche il cambi di passo delle ultime settimane: è la terza gara pareggiata dai granata in recupero mentre l'Atalanta dopo il ko con la Lazio manifesta un calo di concentrazione preoccupante. Distante davvero quel 7-0 di un anno fa quando i bergamaschi travolsero il Toro. Sembrava si potesse replicare la stessa storia, ma stavolta la squadra granata ha reagito mostrando di avere il carattere e le potenzialità per salvarsi.

Torna, invece, al successo lo Spezia che centra il colpo al Mapei Stadium, rimontando il Sassuolo grazie ad Erlic e Gyasi. Punti importantissimi per i liguri di Italiano, che si allontanano ulteriormente dalla zona calda salendo a quota 21. La squadra di De Zerbi allunga la striscia senza vittorie. Caputo illude i neroverdi, che restano a 31 punti in classifica e restano a sei punti dalla zona Europa.

