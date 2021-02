Serie A, Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic affondano il Crotone: il Milan cala il poker e si riprende la vetta

07 febbraio 2021 a

Lo show di Ibrahimovic e Rebic restituisce la vetta della classifica al Milan. I rossoneri rispondono all'Inter calando a San Siro il poker al Crotone (4-0). Un successo nel segno dello svedese e del croato, entrambi autori di una doppietta. Ibra firma i gol numero 500 e 501 in carriera con le maglie di club, confermandosi leader e trascinatore di una squadra che resta sul pezzo e continua, con la quindicesima vittoria in campionato, a inseguire il sogno scudetto, riportandosi a +2 sui cugini nerazzurri.

I calabresi dell'ex rossonero Stroppa tengono botta per un'ora, giocata con coraggio e a viso aperto e crollano nella ripresa, incassando la quarta sconfitta consecutiva e la 15/a stagionale. Il Crotone resta malinconicamente fanalino di coda e non vede la luce in fondo al tunnel.

"I 5001 gol con i club? Significa che ho fatto qualche gol in carriera, ma l'importante è continuare e aiutare la squadra nel miglior modo. Il mio lavoro è fare gol e creare situazioni per fare gol". Così Zlatan Ibrahimovic dopo aver raggiunto il prestigioso record di gol. Per Zlatan anche i complimenti di Pioli: "Vedendolo come si prepara e si allena è difficile stupirsi, è un campione. E' difficile riuscire a mantenere quello che fa, quando sta bene ha quasi sempre realizzato due gol. Lui è questo qua. Ha aiutato e continua ad aiutare la squadra a crescere, la squadra è stata brava a credere a un certo tipo di calcio. Siamo soddisfatti, la partita non è stata per niente semplice. Ma l'abbiamo vinta meritatamente", il commento del tecnico rossonero.

