Serie A, Immobile piega il Cagliari: la Lazio è al quarto posto assieme alla Roma

Un'ora per abbattere con Immobile il muro alzato dal Cagliari all'Olimpico, quanto basta alla Lazio per salire al quarto posto per la prima volta in questo campionato, affiancare la Roma, distanziare Atalanta e Napoli e respirare nuovamente aria da Champions League. Tutto in un colpo solo, grazie alla caparbietà del suo bomber che al 61' con un sinistro sotto porta su sponda magistrale di Milinkovic-Savic ha segnato la rete della vittoria per 1-0 dopo un primo tempo faticoso e complicato per i biancocelesti che sono andati a sbattere contro le barricate alzate dalla squadra di Di Francesco.

Serviva pazienza e attenzione per uscire dalla ragnatela rossoblù e più volte Inzaghi ha chiesto ai suoi di non disunirsi e restare lucidi fino alla fine: chiedeva ai suoi una prova di maturità e i suoi non lo hanno deluso. La Lazio mette in cascina la sesta vittoria consecutiva, coronamento di una una rimonta iniziata prima di natale e poi proseguita con grande ritmo e determinazione.

Il Cagliari, che non vince da 14 partite, allunga la sua peggiore striscia negativa dal 2010 restando nelle paludi della bassa classifica. Limitandosi per larga parte del match ad azioni di contropiede, la squadra sarda ha provato a svegliarsi solo nel finale alzando il baricentro solo dopo la rete subita ma la Lazio è riuscita, pur con qualche sofferenza di troppo, a gestire il match fino al termine.

