Sci, slitta ancora l'inizio dei Mondiali di Cortina: Super G, la seconda gara annullata

I mondiali di sci di Cortina non partono ancora. Il superG donne è stato infatti cancellato per nebbia e sarà riprogrammato. Doveva essere la gara inaugurale della rassegna iridata prevista per le 13 di oggi martedì 9 febbraio, ma è stata prima posticipata alle 14 (e poi alle 14.30) in attesa che la visibilità migliorasse.

Gli organizzatori avevano anche deciso di abbassare la partenza, accorciando il tracciato di 110 metri, ma la nebbia non ha comunque la partenza e e la situazione è poi sempre più peggiorata con il passare del tempo. Gli addetti hanno provato a spruzzare il più possibile colore blu sui punti più complicati della pista per renderli meglio visibili. Nulla è servito di ciò.

Il Super-G odierno femminile è il secondo evento annullato dopo la combinata sempre femminile di ieri. E a questo punto è a serio rischio anche la combinata maschile in programma il 10 febbraio, con il Super-G in programma alle 10 e lo slalom alle 13.30: le previsioni non sono buone. Intanto è stato spostato a giovedì il super G maschile e a lunedì la combinata donne. Con un nuovo calendario, però, c'è il rischio che le gare inviate nei prossimi giorni,si accavalleranno con le altre gare da disputare e potrebbero svolgersi così in contemporanea, con il rischio di penalizzare quegli atleti che competono in più specialità e che rischiano un tour de force veramente notevole.

