Napoli, torna Maurizio Sarri? "Contatti col presidente De Laurentiis": Gattuso non può più sbagliare

Vietato sbagliare. Novanta minuti che possono valere una stagione e un bel pezzo di futuro. Stasera Rino Gattuso deve staccare il pass per la finalissima di Coppa Italia per allontanare gli spettri che aleggiano sulla sua panchina. A Bergamo il tecnico calabrese avrà, però, il vantaggio di poter giocare per due risultati su tre: anche in caso di pareggio con gol sarebbero gli azzurri a qualificarsi per la finale in virtù dello 0-0 dell'andata al "Maradona" contro l'Atalanta.

Dunque Dea costretta a fare la partita e campani che potranno giocare di rimessa e con meno pressioni. La tensione comunque resta alta e il feeling con il presidente Aurelio De Laurentiis è ai minimi. Tanto che il patron in caso di eliminazione e ulteriore passo falso sabato sera con la Juve in campionato potrebbe optare per il ribaltone immediato. Sondati già come traghettatori due cavalli di ritorno come Benitez e Mazzarri, mentre per l'estate, se stuzzicano Juric e Spalletti, il grande sogno della tifoseria si chiama Maurizio Sarri.

Un ritorno al futuro che avrebbe del clamoroso, ma che non va sottovalutato. ADL negli ultimi giorni ha avuto più di un contatto telefonico con l'allenatore toscano, che intende rispettare l'anno sabbatico (è a libro paga della Juve per 6 milioni netti all'anno fino al 2022). In estate però Sarri è pronto a rimettersi la tuta e l'operazione disgelo tra lui e il patron, anche grazie all'intermediazione della coppia Pellegrini-Ramadani (agenti del tecnico), è scattata. Anche se le frizioni del passato non sono state, almeno per ora, del tutto cancellate nella mente del trainer.

