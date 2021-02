Milan, la sparata di Mino Raiola per il rinnovo di Gigio Donnarumma: "10 milioni e un big"

12 febbraio 2021 a

Gigio Donnarumma è una delle priorità della Milan. Il rinnovo del contratto non è arrivato ancora, ma si sta lavorando alacremente su quello. Le parti sono ancora distanti ma non distantissime. Il Milan offre fino al 2026 7 milioni a stagione (uno in più rispetto a quanto prende ora) più un bonus da un milione in caso di qualificazione alla Champions e un altro in caso di scudetto. Mino Raiola, agente del portiere, non è d'accordo: ha sparato 10 milioni per un rinnovo fino a giugno 2022.

Donnarumma e Calhanoglu verso il rinnovo. Voci dai corridoi Milan: a gennaio sorprese sul mercato

La volontà è quella di aspettare una proposta da una grande squadrao Questo il pensiero del Milan vista la lentezza per trovare l'accordo e la richiesta di firmare per un solo anno. Sulle tracce del portierone rossonero Chelsea e Paris Saint Germain che nel ruolo dell'estremo difensore sono più scoperti. In Italia Gigio interesserebbe anche la Juve che però, punta anacora a dare fiducia a Szczesny. Le parti non sono lontanissime e, nonostante Raiola, "a fare la differenza potrebbe essere la volontà del giocatore di proseguire la carriera nella squadra che ha sempre amato", scrive Sport Mediaset.

