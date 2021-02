Niccolò Zaniolo, la nuova fiamma pubblica tutti i messaggi. Ecco chi è l'impensabile "lei" e perché c'entra Berlusconi

12 febbraio 2021 a

Niccolò Zaniolo si sta allenando per tornare in campo in vista degli europei di calcio, ma nel frattempo continua a far parlare di sè il mondo del gossip. A fine dicembre era stato protagonista di indiscrezioni e pettegolezzi per la rottura del rapporto con la fidanzata Sara Scaperrotta, che ora aspetta un bambino proprio dal calciatore.

Dopo era scoppiato il gossip per presunta e breve love story con Madalina Ghenea, sempre negata da entrambi, nonostante le prove social dei loro due profili siano lì a testimoniare scambi di affettuosità e carinerie. Chiusa tra le polemiche quella storia ecco che Zaniolo, ancora in convalescenza, torna di nuovo ad essere al centro di un gossip.

La notizia bomba è che il giallorosso avrebbe una storia con Nicole Minetti, l'igienista dentale di Silvio Berlusconi, diventata poi anche consigliera regionale della Lombardia, eletta nella lista del Presidente Roberto Formigoni. La Minetti infatti ha pubblicato sulle storie di Instagram con alcuni riferimenti al numero 22 giallorosso: prima ha affermato che l'unico romano con cui prenderebbe un aperitivo è solo Zaniolo, in seguito ha mostrato lo screen di una conversazione con il calciatore, oscurandone il contenuto ad eccezione di un emoticon sorridente del ragazzo.

Intanto proprio oggi, venerdì 12 febbraio, l'Uefa ha celebrato il calciatore. Due anni fa infatti il romanista entrava nella storia del club giallorosso e del calcio italiano per essere l'italiano più giovane ad aver segnato una doppietta in Champions League. All’Olimpico stese il Porto con due gol nell’andata degli ottavi di finale. Oggi, l’account twitter dell’Uefa ha voluto ricordare quella partita pubblicando un video celebrativo con le due reti realizzate dal numero 22. “Accadde oggi: Nicolò Zaniolo diventa il calciatore italiano più giovane a segnare in Champions League“.

