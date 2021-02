Massimo Moratti: "Io non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juve", demolito Agnelli sul caso-Conte

12 febbraio 2021 a

“Conte e Agnelli? Una vecchia ruggine che salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare”. Così Massimo Moratti si è espresso sull’episodio che ha visto protagonisti Antonio Conte e Andrea Agnelli al termine della semifinale di Coppa Italia che ha sancito il passaggio della Juventus a scapito dell’Inter. Tra gestacci e insulti la tensione è stata alta all’Allianz Stadium, ma secondo l’ex presidente nerazzutto il tutto è stato ingigantito: “Senza pubblico la cosa si nota sempre di più”.

Anche se Moratti ci ha tenuto ad aggiungere una frase che sa tanto di frecciatina al presidente Agnelli: “Personalmente non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus”. Questione di stile… Poi Moratti si è espresso su Suning, che sta valutando la cessione del club o almeno provando a cercare dei nuovi soci: “Io non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi”.

Eppure Moratti non ha escluso la possibilità di rilevare un altro club italiano, come ad esempio il Napoli: “È sempre stato nelle mie simpatie - ha dichiarato a Radio Kiss Kiss - c’è stato antagonismo nel tempo, ma non mi permetto di interferire in una situazione del genere. Gattuso? Non conosco i rapporti tra lui e De Laurentiis. Ma nutro simpatia, umanamente, per Rino. Dipende tutto dal rapporto, poi, tra l’allenatore e la squadra”.

