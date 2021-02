Eusebio Di Francesco, addio Cagliari? Voci clamorose dalla Sardegna: un ex ct in panchina

20 febbraio 2021 a

Ore contate per Eusebio Di Francesco. Il tecnico del Cagliari è sempre più vicino all'esonero dopo il ko interno contro il Torino, che condanna i rossoblu al terzultimo posto a 5 punti proprio dai granata. Una posizione di classifica decisamente non in linea con le ambizioni (e gli acquisti) del presidente dei sardi Tommaso Giulini, partito a settembre con sogni europei. C'è da salvare una stagione (o da salvarsi e basta) e nonostante il patron si sia preso un giorno per riflettere sul da farsi, il destino dell'ex mister di Roma, Sassuolo e Sampdoria sembra segnato, anche a causa delle 14 sconfitte sommate in campionato.



Secondo l'Unione Sarda, Giulini e i suoi collaboratori nelle prossime ore hanno in agenda una serie di incontri con alcuni allenatori candidati a subentrare. Al favorito degli ultimi giorni, l'ex mister della Spal Leonardo Semplici, e all'outsider Walter Mazzarri, si aggiunge ora il nome dell'ex ct della Nazionale agli Europei 2008 Roberto Donadoni, in grande ascesa, mentre sono in calo le possibilità di Massimo Rastelli e un altro ex allenatore della Nazionale, quel Gian Piero Ventura che verrà suo malgrado ricordato dai tifosi quasi esclusivamente per la sciagurata e storica mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali del 2018. Cambi in vista anche a livello dirigenziale, con l'ex direttore sportivo Stefano Capozucca già operativo e quello attualmente in carica Pierluigi Carta "destinato ad altri incarichi", spiega il sito del quotidiano sardo.

