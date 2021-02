Inter, il risvolto del trionfo col Milan: occhio Antonio Conte, lo scudetto lo può perdere soltanto l'Inter

Claudio Savelli 22 febbraio 2021 a

a

a

Il calcio fa giri immensi e poi torna ad un derby da scudetto con lo stesso risultato di dieci anni fa, ma ribaltato. Stavolta a firmare il netto 3-0 è l'Inter, al contrario di quanto successe nell'aprile 2011, quando a griffare il tris fu il Milan di Allegri sulla rivale guidata da Leonardo, con Pato a indirizzare la gara al primo minuto e a raddoppiare prima del tris di Cassano. Tutto torna, un decennio dopo, seppur nel verso opposto: come allora quel derby lanciò il Milan verso lo scudetto, l'impressione è che questo trionfo sia la svolta per l'Inter di Conte, ora a +4 sui rivali e, soprattutto, mai così tendente alla perfezione. Stavolta è Lautaro ad aprire le danze dopo 5' e a firmare il raddoppio, prima del colpo finale di Lukaku. Il primo tocca quota 13 gol in campionato, il secondo sale a 17: il totale fa 30 sui 57 segnati dalla squadra di Conte in 23 partite, 2,5 a gara. L'Inter - questa Inter - non è però tutta lì, nella coppia offensiva: è molto altro, molto di più.

Inter "irrilevante", Bomba prima del derby: Suning taglia i rami d'azienda, vendita più vicina

È Handanovic che reagisce alle critiche e in minuto respinge Ibra due volte e Tonali, registrando tre parate da campione non solo perché efficaci ma perché effettuate nel momento di massimo sforzo del Milan. È Skriniar-De Vrij-Bastoni e le otto gare a porta inviolata, come quelle del Milan. È poi Hakimi e Perisic, l'Inter, esterni perfetti per lo stile di gioco adottato da Conte nelle ultime 15 partite di A, ovvero dal ritorno al 3-5-2 (addio trequartista) a base di difesa aggressiva a blocco basso, assorbimento dell'energia altrui e rilancio nel campo scoperto davanti. Questo arco di partite con la nuova Inter nasce nel 3-0 al Sassuolo e si compie nel 3-0 al Milan, passando per il successo sulla Lazio, ovvero quando Conte ha chiuso il cerchio con Eriksen dal primo minuto nel ruolo di mezzala. Nel suo rinascimento, l'Inter ha scavato un solco: 38 punti contro i 29 di Milan e Lazio, appena battute, Atalanta e Juve, a cui mancano due gare (contro il Crotone, oggi, e il recupero col Napoli ancora da fissare).

"Una grande partita. Ma occhio alle prossime due...". Dopo il trionfo nel derby, Conte tiene l'Inter coi piedi per terra

La nascita di questa creatura da scudetto coincide con il momento in cui prendono vita le voci sulla cessione delle quote di Suning: non è un caso, non può esserlo. Il progetto si è fermato in agosto ma ha per paradosso restituito all'Inter il miglior Conte, quello che trasforma i limiti in un motivo per superarsi (Marotta, al solito, tranquillizza: «Zhang farà il bene del club»). Se la giornata è un'overdose nerazzurra è perché c'è più merito dell'Inter che demerito del Milan. Pioli non ha perso la squadra ma lo smalto dei giocatori che portavano il potenziale oltre la somma dei singoli: Theo, Kessié, Calhanoglu e la coppia Romagnoli-Kjaer, sommersa dalla marea Lu-La. Se l'Inter ora deve essere all'altezza della missione-scudetto, il Milan deve dimenticarsi di essere in lotta per il grande obiettivo e tornare a godersi il viaggio, altrimenti rischia di sentirsi d'un tratto inadeguata.

Dovrà farlo passando per il ritorno d'Europa League con la Stella Rossa (giovedì si riparte dal 2-2 di Belgrado) e con la Roma. In attesa della Juve, non si vedono rivali all'orizzonte: il Napoli diventa il fanalino di coda della locomotiva europea con il 4-2 subito dall'Atalanta (mercoledì, in Champions, il Real Madrid), la quale si riaffaccia ai primi quattro posti. Lì è battaglia aperta, c'è traffico e inevitabilmente le squadre si rubano punti a vicenda, a vantaggio proprio e, di conseguenza, della capolista in fuga: l'Inter, ora padrona del suo destino.

Video su questo argomento Derby Milan-Inter: assembramenti fuori dallo stadio, le immagini sconvolgenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.