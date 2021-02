Torino è ufficialmente un focolaio-Covid, rinviato il match col Sassuolo e a rischio la Lazio: le cifre dei positivi

25 febbraio 2021 a

a

a

Rinviata al 17 marzo alle 15 la sfida tra Torino e Sassuolo in programma venerdì sera 26 febbraio alle 20.45. Rinvio deciso dopo i sette casi di positività tra i giocatori granata emersi negli ultimi giorni. Ma c'è di più: anche il prossimo match dei granata è in dubbio, la Lega Serie A dovrà presto prendere una decisione in merito all'infrasettimanale contro la Lazio che resta a forte rischio.

L'impresa del Torino contro l'Atalanta: da 0-3 a 3-3. Colpo dello Spezia in rimonta al Mapei: 2-1 al Sassuolo

Sono sette i calciatori positivi nel Torino tra cui Linetty, che ha dovuto saltare l'ultima sfida di campionato, poi Belotti, Singo e Baselli, più Bremer nel cui caso però il tampone sarà ripetuto per esito incerto. Idue casi accertati prima dell'ultima sfida di campionato col Cagliari sono diventati sette nel giro di pochi giorni. Per questo l'Asl di competenza ieri aveva stoppato l'allenamento del Torino. Martedì 2 marzo invece all'Olimpico di Roma è previsto l'anticipo del turno infrasettimanale in casa della Lazio alle 18.30: per non rischiare complicanze, la Lega Serie A potrebbe optare per il rinvio anche di quella sfida.

Trionfa la noia: sbadigli e zero gol, un punto a testa per Torino e Genoa



Pericolo Covid scampato in casa Cagliari. Tutti negativi i tamponi effettuati a giocatori e staff dopo l'allarme legato al focolaio Torino, ultima squadra affrontata dai rossoblù venerdì scorso alla Sardegna Arena. La scoperta dei nuovi casi a Torino era stata comunicata alla società rossoblù dopo che i giocatori si erano già riuniti per gli allenamenti. Da qui la necessità di controlli supplementari: test superato, tutti negativi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.