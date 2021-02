Inter, il titolo Suning sospeso in Borsa per voci di cessione: Alibaba o la Cina si prendono i nerazzurri

25 febbraio 2021 a

a

a

Il titolo Suning è sospeso alla Borsa di Shenzhen in attesa di comunicazioni dall’azienda che potrebbero arrivare alla riapertura dei mercati. Due sono adesso le ipotesi per l'Inter: la Alibaba di Jack Ma prende il controllo del gruppo maggior azionista della società nerazzurra o lo Stato cinese entra nel capitale dell'Inter. Queste sono le ipotesi più probabili che circolano.

"Conte mandato a quel paese? Io non l'ho mai fatto". Moratti, che lezione di stile ad Andrea Agnelli



"L’azienda ha comunicato che vi sarà un’operazione di trasferimento del 20-25% del capitale con un cambio del controllo che oggi per poco più del 50% fa capo direttamente o indirettamente alla famiglia Zhang", scrive il Corriere economia. Servono soldi subiro ecco perché lòa possibilità di un aumento di capitale o di una fusione. Ma questo dovrebbe prevedere anche un cambio di assetti societari.

Inter a caccia di soldi rossoneri per salvarsi: spunta Fassone, quante similitudini col caso-Milan

"I rumors prevalenti sono per l’intervento di un’azienda vicina al Partito che andrebbe in soccorso di un imprenditore integrato nell’apparato politico comunista come è Zhang Jindong. L’ipotesi Alibaba circola sia perchè non ha problemi di liquidità ma soprattutto per il fatto che con la controllata Taobao è già partner nel capitale (circa 20%)", scrive sempre il Corriere. Insomma l'Inter che vola in campionato è alle prese da tempo con questi problemi societari. E adesso questa notizia che getta un po' di preoccupazione nell'ambiente nerazzurro e soprattutto tra i tifosi. Il rischio di finire nelle mani del governo cinese non lo vuole correre nessuno.

Video su questo argomento Attacco dell'Inter (Zhang) alla Lega Calcio. Figc apre inchiesta TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.