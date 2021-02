Adriano Galliani vittima del Covid: positivo dopo il viaggio con i dirigenti dell'Inter, le sue condizioni

26 febbraio 2021 a

Il Monza ha comunicato che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, dopo l'ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L'amministratore delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio. Galliani è risultato positivo dopo il viaggio a Roma con i dirigenti dell'Inter, risultati poi positivi al coronavirus, Beppe Marotta, Alessandro Antonello e Angelo Capellini, per partecipare l’indomani alla rielezione di Gabriele Gravina. I quattro manager avevano cenato insieme. Giovedì 25/2 l’esito dei test per i dirigenti interisti, venerdì 26 febbraio il risultato per Galliani.

Non è la prima volta che il Monza si trova costretto a fare i conti con il Coronavirus. Lo scorso 14 ottobre venne infatti rinviata la sfida contro il Vicenza, valida per la terza giornata di campionato, a causa di sette giocatori positivi al virus. A inizio settembre anche Silvio Berlusconi, numero uno del club, affrontò il Covid-19, venendo costantemente seguito dal professor Alberto Zangrillo all'ospedale San Raffaele.

E' stata una settimana difficile per il mondo del calcio per quanto riguarda la pandemia. Dopo il focolaio in casa Torino con il rinvio della gara contro il Sassuolo è arrivata la notizia dei positivi nella dirigenza dell'Inter ed ora questa di Galliani.

