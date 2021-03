Zlatan Ibrahimovic, parti intime: la pazzesca foto a Roma-Milan, roba da censura

01 marzo 2021 a

a

a

Che riscatto, per il Milan: vittoria a Roma per 2-1 al termine di una partita bellissima, piena zeppa di occasioni da gol e di polemiche giallorosse. Ma i dubbi stanno a zero, si tratta di tre punti meritatissimi per Stefano Pioli e i suoi, che ripartono dopo un periodo difficile e dopo il secco ko nel derby che avrebbe potuto tagliare le gambe alla squadra. Certo, il Milan ne esce ammaccato: Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic fuori prima del tempo per problemi fisici, da valutare i tempi di recupero. E già ci si interroga: Ibra si curerà a Sanremo, dove è atteso per il Festival? Staremo a vedere...

"Forse ne ha bisogno...". La frase velenosa di Berlusconi su Ibrahimovic a Sanremo: una sonora bocciatura

Per certo, la prestazione di Ibrahimovic è stata di luci ed ombre. Trascinatore dal carisma incontenibile, e sul campo lo si è visto, lo svedese ha però fatto dei gravi errori: un gol divorato con un improbabile tocco di tacco e una seconda rete che si è bruciato scattando troppo in avanti su un passaggio di Rebic (passaggio, in verità, che non avrebbe mai dovuto fare per tentare il tiro in porta). Ma tant'è, va benissimo così: tre punti d'oro e soprattutto la testa ritrovata per questo Milan. La Roma per inciso recrimina per il rigore concesso ai rossoneri (con cui Kessie ha firmato il vantaggio) e per un penalty che avrebbero voluto a loro favore.

"Ridiamogli dignità". Alex Schwazer a Sanremo dopo la farsa-doping, il colpaccio e l'orgoglio di Amadeus

Infine, una pruriginosa curiosità, di cui dà conto Dagospia. Curiosità fotografica e che riguarda Ibrahimovic. Dago, riprendendo il match dell'Olimpico tra Roma e Milan, titola: "Per noi non era fallo". E il riferimento non è puramente casuale. Infatti, a corredo del titolo pubblica uno scatto un poco compromettente che ha come protagonista proprio lo svedese. La mano sulle parti intime, come ad aggiustarsi "qualcosa" che è palesemente finito sotto controllo. Tra paparazzi e var, ormai, sul campo da gioco non sfugge davvero più nulla...

Dagospia, la foto "compromettente" di Ibrahimovic: clicca qui per guardarla

Zlatan Ibrahimovic a Sanremo? Il Milan si adegua: ecco il calendario stravolto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.