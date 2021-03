Milan, Paolo Maldini gela i tifosi su Tomori: "Deve valutare la società", tenerlo sarà durissima

01 marzo 2021 a

Tre punti convincenti, importantissimi contro la Roma, per il Milan di Stefano Pioli, che dopo il ko nel derby e un periodo molto difficile si riscatta e si rilancia in una delle partite più spinose. Ma subito prima del fischio d'inizio della partita, ecco che da Paolo Mladini arrivano delle parole che non tranquillizzano i tifosi rossoneri. Si parla di Tomori, contro i giallorossi titolare al posto di un Alessio Romagnoli in appannamento, il difensore in prestito dal Chelsea e che sta convincendo un po' tutti.

"Tomori ha caratteristiche particolari, di intensità, di velocità", ha premesso Maldini nel pre-partita. "Secondo noi era un possibile rinforzo per questo finale di stagione. C'è un diritto di riscatto col Chelsea, è molto alto, sarà una valutazione da qui a fine stagione se esercitarlo o meno". Insomma, il dirigente lo dice chiaro e tondo: sarà difficile trattenere Tomori al Milan.

Dunque, si passa anche a Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic: tutti e tre i contratti sono infatti in scadenza al termine della stagione. "Con i tre in scadenza abbiamo colloqui settimanali ma non ci sono in questo momento grandi novità". Quindi, focus su Zlatan Ibrahimovic, questa settimana impegnato sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo: "So che è un grande professionista, l'anno scorso abbiamo tardato nel rinnovarlo, c'era una situazione particolare all'interno del club, e lui aveva già preso un impegno. Lui non ci ha detto che impegno, poi abbiamo scoperto che era Sanremo. Siamo assolutamente in grado di gestire questa situazione, siamo un club serio e lui un professionista serio". Insomma, massima fiducia in Zlatan, che è uscito dal campo nella partita contro la Roma con un problema muscolare che preoccupa il Milan.

