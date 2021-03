Inter, spunta anche il fondo arabo. Il futuro è un mistero: le indiscrezioni sull'ultima trattativa

03 marzo 2021 a

a

a

Ore calde in casa nerazzurra per decidere il futuro dei vertici societari. Bisognerà capire se Suning manterrà la maggioranza delle azioni della squadra rimanendo al comando, oppure se la famiglia Zhang deciderà di diventare socio di minoranza, cedendo quindi il controllo del club. Non sono sicuramente casuali i recenti contatti con il manager di BcPartners Nikos Stathopoulos che ha dichiarato a Bloomberg di star portando avanti la trattativa con la famiglia Zhang. "Stiamo valutando di investire nello sport, che siano Leghe o proprietà di club. E il club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli" ha rivelato il direttore generale di BcPartners.

Il titolo Suning sospeso in borsa: voci di cessione in Borsa. Cosa succede ora all'Inter

Non solo problemi di liquidità causati dalla crisi pandemica per Suning, ma anche lo stop da parte del governo cinese per investimenti esteri nel settore sportivo. Eppure negli ultimi giorni la società cinese ha concluso la vendita del 23% di Suning.com a due controllate statali, Kunpeng Capita e Shenzen International. Prezzo complessivo dell'operazione 1,9 miliardi di euro, con la famiglia Zhang ancora in controllo del 21,84% delle azioni. “L’introduzione di azionisti strategici statali è utile per la società per rafforzare la costruzione di base della vendita al dettaglio in tutti gli scenari e migliorare l’efficienza operativa e la redditività delle risorse e delle attività dell’azienda. L’operazione è in linea con le esigenze di sviluppo strategico e avrà un impatto positivo sullo sviluppo futuro della società” ha dichiarato Zhang.

"Va cessata l'attività di ogni squadra". Suning chiude con il calcio in Cina e l'Inter trema: il comunicato

La famiglia cinese conferma quindi di voler continuare a puntare sull'Inter, un connubio che potrebbe portare a risultati importanti proprio in questa stagione. I nerazzurri stanno attraversando un periodo di forma estremamente positivo che sta valendo il primo posto in classifica. Con 4 punti di distacco dal Milan, che si trova al secondo posto, e fuori da tutte le altre competizioni, l'Inter potrebbe tornare dopo molti anni alla vittoria dello scudetto.

Inter prima, ma nessuno se la compra: cinesi alle strette, alla caccia di 200 milioni. Ma...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.