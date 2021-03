Euro 2021, Boris Johnson cavalca il vaccino e mette le mani sulla competizione: "Facciamola in Inghilterra"

03 marzo 2021 a

C'è un paese in Europa che sta vaccinando a tappeto l'intera popolazione nell'arco di pochi mesi. Si tratta dell'Inghilterra, che ha da poco completato il periodo di transizione per uscire formalmente dall'Unione europea. Sono 21 milioni i cittadini ad aver ricevuto almeno una dose, pari a circa un terzo della popolazione totale. In un clima che preannuncia un progressivo ritorno alla normalità, il Primo ministro inglese Boris Johnson inizia a pensare anche al futuro. In un'intervista rilasciata al tabloid The Sun, Bojo ha aperto alla possibilità di ospitare molteplici partite degli Europei di calcio rinviati l'anno scorso e che si svolgeranno quest'estate.

Attualmente il Regno Unito ha in calendario le due semifinali di Euro 2021 (6-7 luglio), oltre alla finale che si disputerà l'11 luglio. Considerando l'attuale quadro epidemiologico a livello europeo, Johnson si è reso disponibile ad ospitare anche altri incontri, vista anche la velocità con cui stanno procedendo le vaccinazioni nel suo paese. "Qualsiasi altra partita, noi siamo pronti a ospitarla" ha dichiarato il Primo ministro "Siamo molto molto determinati a riportare a casa il calcio nel 2030. Penso sia il posto giusto. "Siamo la casa del calcio, e nel 2030 sarà il momento giusto. Sarebbe una cosa fantastica per tutto il paese".

Occhio rivolto quindi anche al futuro più lontano, con uno stanziamento speciale per sostenere la candidatura al mondiale 2030 insieme all'Irlanda. In lockdown dall'inzio del 2021, il Regno Unito è stato uno dei paesi maggiormente colpiti dalla Covid-19. Allo stesso tempo è stato in grado di reagire nell'immediato e non è escluso che gli impianti sportivi possano riaprire ai tifosi proprio in occasione dei prossimi europei. In vista della riapertura dei pub ad Aprile, Johnson afferma: "È stato un incubo non potersi godere una pinta di birra in tranquillità".

