Cristiano Ronaldo, addio Juventus? La pista che porta a Mauro Icardi: terremoto di calciomercato

La pandemia ha destabilizzato anche le big economicamente più potenti. In questo contesto di crisi, anche la Juventus dovrà quindi correre ai ripari e mettere mano agli ingaggi più onerosi del club. Il primo nome sulla lista è naturalmente quello del portoghese Cristiano Ronaldo, che con 31 milioni di euro netti a stagioni è il calciatore più pagato della storia del campionato italiano. Il fuoriclasse, nel club bianconero dal 2018, ha rispecchiato le prestazioni dell'era Real. Sembra esserci tuttavia una maledizione sulle competizioni europee, dove il giocatore non è stato incisivo in diverse partite cruciali.

Il giocatore è desiderato da molti club europei, tra cui il Psg. Gli emiri hanno però virato la propria attenzione su Leo Messi, vista la volontà del giocatore di lasciare il club, tempestato recentemente da scandali che hanno visto coinvolto anche l'ex presidente dei blaugrana, Josep Maria Bartomeu. L'Inter Miami di David Beckham, sarebbe un'altra contendente del talento portoghese, che gradirebbe la destinazione MLS. Nel caso Ronaldo dovesse fare le valigie, la Juve sarebbe intenzionata a mettere sotto contratto l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi. Maurito non ha mai veramente ingranato con i parigini, ritagliandosi pochissimo spazio nelle ultime stagioni. Per acquistare Icardi, la società di proprietà di Nasser Al-Khelaifi ha dovuto sborsare 50 milioni più 8 di bonus.

Secondo l'indiscrezione di Sportmediaset, la soluzione per portare a Torino l'argentino potrebbe essere quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto la stagione successiva o quella dopo, per consentire alla Juventus di spalmare l'investimento negli anni. Tra le file dei bianconeri urge anche un rinnovo del centrocampo: Ramsey e Rabiot sono un peso eccessivo per le casse dei bianconeri. Con il talento della Nazionale Manuel Locatelli, già prenotato dal Sassuolo, la Juve starebbe cercando di piazzare un secondo colpo per sistemare il centrocampo di Pirlo. Il nome caldo sarebbe quello di Nicolò Barella, reo di aver fatto infuriare di recente Paratici e Oriali. Chissà quale fosse il motivo?

