Sanremo 2021, Federica Pellegrini scende le scale: gambe nude, spacco abissale. Poi "l'incidente"

Quando scende dalle scale con Alberto Tomba, la Divina Federica Pellegrini paralizza i telespettatori del Festival di Sanremo, anche chi con il nuoto non ha grande dimestichezza. La più grande nuotatrice italiana di sempre (e forse la più grande donna di sport del nostro Paese) si presenta con un abito da sera blu elettrico, che esalta il suo fisico statuario. Tutti si concentrano sulla frangetta che le incornicia il volto androgino, ma poi l'occhio (soprattutto quello dei maschietti) cade inevitabilmente sulle gambe, lasciate nude da uno spacco abissale e molto, molto rischioso., A ogni gradino sceso, un sussulto alle coronarie di chi ha seguito la finale della kermesse dal divano di casa.





La partecipazione di Fede e Albertone nazionale è stata un "unicum" nella storia dello sport italiano e in particolare dei Giochi. I due miti azzurri hanno infatti presentato Dado e Futura, i due possibili loghi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, invitando i telespettatori a votare il loro preferito. Mai accaduto prima, in un trionfo di creatività social decisamente al passo coi tempi. Nell'emozione generale, qualcuno su Twitter ha notato come Tomba, un po' sgarbato e poco gentiluomo, abbia letteralmente strappato di mano alla Pellegrini il cartoncino. Un piccolo incidente che non ha però turbato la serata.





"Sono felice di essere tornata al Festival per lanciare il voto popolare di Milano Cortina 2026 - ha spiegato Federica -. L’ultima volta che ci ero stata era 9 anni fa con Gianni Morandi. L’ansia di scendere quelle scale è la stessa, ma l'emozione è ancora più forte. Questi Giochi saranno una vetrina straordinaria e una grande occasione per il Paese. Saranno i Giochi di tutti e tutti devono partecipare a partire da questo voto sull'App e sul sito di Milano Cortina 2026".

