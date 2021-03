Roma, basta un gol di Mancini: 1-0 al Genoa, Fonseca mette nel mirino Milan e Juventus

07 marzo 2021 a

a

a

La Roma non brilla ma basta un colpo di testa di Mancini per battere il Genoa 1-0 nel lunch match all’Olimpico valevole per la 26ma giornata di Serie A e tenere apertissimo il discorso Champions League. Gli uomini di Fonseca, in un match difficile anche per le assenze di Dzeko e Veretout, sfruttano un episodio su palla inattiva al 24′ del primo tempo: sul corner battuto da Pellegrini, Mancini prende l’ascensore e sovrasta Masiello, lasciando immobile Marchetti, chiamato a sostituire l’infortunato Perin. Ci prova poi Pedro, ma Marchetti devia in angolo. Ballardini prova a dare più vivacità in avanti con Shomurodov e Cassata nella ripresa, Fonseca risponde innalzando il tasso tecnico con gli ingressi di Mkhitaryan e Villar ed è proprio lo spagnolo a sfiorare il raddoppio al 67′, quando il suo destro dal limite viene deviato in scivolata sul palo dal provvidenziale intervento di Radovanovic. Al 74′ annullato il 2-0 a Borja Mayoral dopo il pregevole colpo di tacco di Pedro, pescato in fuorigioco. Gli ospiti, però, non riescono a tornare in carreggiata nonostante l’ultimo quarto d’ora concesso a Scamacca: la Roma si issa a quota 50 punti, il Genoa resta a 27.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.