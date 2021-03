Formula 1, la Ferrari si rifà il look e cambia colore: rivoluzionato lo storico "tutto rosso"

10 marzo 2021 a

Se purtroppo per la Ferrari si prospetta un’altra stagione complicata, in cui sarà difficile tenere il passo della Mercedes, almeno i tifosi della scuderia di Milanello potranno rifarsi gli occhi con il nuovo look scelto per le vetture. La nuova Ferrari sarà infatti bicolore, con la comparsa del rosso amaranto nella zona posteriore: la presentazione avverrà dal deserto del Bahrein, c’è grande curiosità di vedere l’effetto cromatico della nuova monoposto, che ha abbandonato il tradizionale “vestito” tutto rosso.

Inoltre un’altra novità è rappresentata dal fatto che a vestire Leclerc e Sainz sarà Giorgio Armani: due eccellenze italiane che si incontrano, sperando che “re Giorgio” possa portare fortuna alla Ferrari, reduce da stagioni molto complicate, con l’unica luce finora rappresentata dal giovane pilota monegasco, che non a caso è stato blindato con un lunghissimo contratto. La speranza a Maranello è che già quest’anno sarà possibile affidare una buona macchina ai suoi piloti, anche se il fatto che il regolamento tecnico sia stato congelato non fa presagire cose buone.

Ad esempio il telaio non si può toccare e dunque resta quello del 2020, che è stata la peggior stagione della Ferrari negli ultimi 40 anni. Ci si attende però un passo avanti importante sulla power unit e su sospensioni e cambio: se tutto dovesse funzionare come previsto, le Rosse potrebbero tornare a giocarsela almeno per il podio in tutti i Gran Premi.

